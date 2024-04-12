Стоматолог назвал главную ошибку, которую допускает каждый при чистке зубов

Что нужно знать об ошибке при чистке зубов

Хотя большинство взрослых знают о правиле чистки двух минут дважды в день, многие будут удивлены, узнав, что полоскание рта водой после чистки зубов на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

"Привычка, с которой я часто сталкиваюсь, состоит в том, что люди полощут рот водой сразу после чистки зубов. Это плохо и фактически мешает вашей зубной пасте быть эффективной", - сказал стоматолог Андрей Божич.

Полоскание водой смоет фторид, который является важнейшим ингредиентом зубной пасты и помогает снизить кариес и укрепить вашу эмаль. Если вы мгновенно прополощете рот, вы потеряете эту пользу.

Доктор Божич добавляет, что даже жидкость для полоскания рта нельзя использовать после чистки зубов.

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Чистите зубы в течение двух минут дважды в день

"Хотя это может показаться очевидным, чистка зубов дважды в день очень важна - один раз утром и один раз перед сном", - сказал он.

Чистить зубы нужно до завтрака

Утренняя чистка зубов поможет ускорить выработку слюны, которая способствует расщеплению пищи и естественным образом уничтожает вредные бактерии во рту. Это также поможет при любом неприятном утреннем дыхании.

Подождите 30 минут после еды

Немедленная чистка может покрыть ваши зубы остатками кислой пищи, что может ослабить вашу эмаль.

Почистите язык

Бактерии накапливаются между вкусовыми рецепторами и другими структурами языка, и почти невозможно удалить их только полосканием.

Это накопление не только плохо влияет на запах изо рта, но также может привести к другим проблемам со здоровьем полости рта, поэтому чистка языка зубной щеткой или скребком для языка имеет первостепенное значение для хорошего здоровья полости рта.