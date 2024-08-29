Стоматолог розповіла, що потрібно зробити після прийому їжі, щоб зуби були здоровими

Кожна людина після прийому їжі повинна робити певну річ, щоб зробити зуби білішими, уникнути неприємного запаху та зменшити появу карієсу. Така проста дія займе кілька секунд та завдасть великої користі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лондонського стоматолога Шааді Манучехрі.
"Це також гарантує, що ваше тіло виробляє потрібну кількість слини, щоб мати можливість набагато швидше очищати все", - розповіла вона.
Якщо часто чистити зуби, то ви фактично зношуєте свою емаль і ясна. Вам не потрібно чистити зуби більше двох разів на день по дві хвилини.
Натомість ви можете просто випити води, якщо ви дійсно хочете трохи освіжитися. Важливо не чистити зуби абразивною щіткою, тому що це може завдати шкоди.
Найкращий спосіб стежити за здоров’ям порожнини рота - планувати регулярні огляди у свого стоматолога. Зазвичай двічі на рік стоматолог може допомогти вчасно виявити проблеми.
Важливо, якщо проблеми ігнорувати, то вони можуть призвести до пошкоджень, які важче або навіть неможливо виправити.
Продукти, які містять цукор не додадуть здоров’я вашим зубам. Але й інші продукти, які варто виключити з раціону:
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