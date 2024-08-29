Стоматолог розповіла, що потрібно зробити після прийому їжі, щоб зуби були здоровими

Що робити після прийому їжі

"Це також гарантує, що ваше тіло виробляє потрібну кількість слини, щоб мати можливість набагато швидше очищати все", - розповіла вона.

Якщо часто чистити зуби, то ви фактично зношуєте свою емаль і ясна. Вам не потрібно чистити зуби більше двох разів на день по дві хвилини.

Натомість ви можете просто випити води, якщо ви дійсно хочете трохи освіжитися. Важливо не чистити зуби абразивною щіткою, тому що це може завдати шкоди.

Найкращий спосіб стежити за здоров’ям порожнини рота - планувати регулярні огляди у свого стоматолога. Зазвичай двічі на рік стоматолог може допомогти вчасно виявити проблеми.

Важливо, якщо проблеми ігнорувати, то вони можуть призвести до пошкоджень, які важче або навіть неможливо виправити.

Яка їжа шкодить зубам

Продукти, які містять цукор не додадуть здоров’я вашим зубам. Але й інші продукти, які варто виключити з раціону: