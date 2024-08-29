Стоматолог рассказала, что нужно сделать после приема пищи, чтобы зубы были здоровыми

Что делать после еды

"Это также гарантирует, что ваше тело производит нужное количество слюны, чтобы иметь возможность гораздо быстрее очищать все", - рассказала она.

Если часто чистить зубы, то вы фактически изнашиваете свою эмаль и десну. Вам не нужно чистить зубы больше двух раз в день по две минуты.

Вы можете просто выпить воды, если вы действительно хотите немного освежиться. Важно не чистить зубы абразивной щеткой, потому что это может причинить вред.

Лучший способ следить за здоровьем полости рта - планировать регулярные осмотры у своего стоматолога. Обычно дважды в год стоматолог может помочь вовремя выявить проблемы.

Важно, если проблемы игнорировать, то они могут привести к повреждениям, которые труднее или даже невозможно исправить.

Какая пища вредит зубам

Продукты, содержащие сахар, не добавят здоровья вашим зубам. Но есть и другие продукты, которые следует исключить из рациона: