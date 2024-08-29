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Стоматолог рассказала, что нужно сделать после приема пищи, чтобы зубы были здоровыми

Что сделать после еды, чтобы зубы были здоровыми (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек после приема пищи должен делать определенную вещь, чтобы сделать зубы белыми, избежать неприятного запаха и уменьшить появление кариеса. Такое простое действие займет несколько секунд и принесет большую пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу лондонского стоматолога Шаади Манучехри.

Что делать после еды

"Это также гарантирует, что ваше тело производит нужное количество слюны, чтобы иметь возможность гораздо быстрее очищать все", - рассказала она.

Если часто чистить зубы, то вы фактически изнашиваете свою эмаль и десну. Вам не нужно чистить зубы больше двух раз в день по две минуты.

Вы можете просто выпить воды, если вы действительно хотите немного освежиться. Важно не чистить зубы абразивной щеткой, потому что это может причинить вред.

Лучший способ следить за здоровьем полости рта - планировать регулярные осмотры у своего стоматолога. Обычно дважды в год стоматолог может помочь вовремя выявить проблемы.

Важно, если проблемы игнорировать, то они могут привести к повреждениям, которые труднее или даже невозможно исправить.

Какая пища вредит зубам

Продукты, содержащие сахар, не добавят здоровья вашим зубам. Но есть и другие продукты, которые следует исключить из рациона:

  • газированная вода - даже обычная простая вода содержит высокий уровень кислоты, а сладкие газированные напитки еще и большое количество сахара. После употребления такой воды следует прополоскать рот водой, а через час почистить зубы
  • жевательная резинка нанесет вред, поэтому следует избегать ее
  • чипсы, сухарики, хлопья и печенье оказывают негативное влияние на состояние зубов. Эта еда способна прилипать к их поверхности. После ее употребления следует тщательно чистить зубы
  • шоколад - если вы регулярно чистите зубы, шоколад вам не навредит
  • твердые леденцы - хотя они не так сильно прилипают к зубам, как ириски, но находятся во рту гораздо дольше, создавая постоянную сладкую среду во рту. Особенно плохо, если эти конфеты с лимонной кислотой - это дополнительный фактор риска
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