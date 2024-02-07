Стоматолог назвав 3 випадки, коли не потрібно чистити зуби

Чистити зуби потрібно кожного дня, адже гігієна ротової порожнини дуже важлива. Однак, існують випадки, коли потрібно утриматися від такої звички.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Express Health та Doc.ua.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 3 випадки, коли не потрібно чистити зуби.

Відразу ж після того, як вас нудило

Стоматолог Шааді Манучехрі розповів, що чистити зуби після нудило не потрібно через те, що вміст шлунка доволі кислий, і тоді і ваша ротова порожнина набуває цього досить кислого стану.

Тому, якщо ви почнете чистити зуби, то це тільки призведе до того, що ви почнете стирати свою зубну емаль.

Лікар радить спершу випити склянку води та прополоскати рот, адже зберегти зубну емаль - це дуже важливе завдання, яке допоможе запобігти великій кількості хвороб та зубного болю.

Відразу ж після сніданку

Фахівець зазначила, що відразу після сніданку в роті виникає кисле середовище. Так ви щіткою будете натирати зуб кислотою та мінералами, а це призведе до швидкого зношування.

Відразу ж після того, як поїли солодке

Стоматолог зазначив, якщо ви вранці з'їли цукерку, то потрібно почекати принаймні годину перед тим, як чистити зуби. Солодощі у роті перетворюються на кислоту, і під час чищення вона буде втиратися в емаль та руйнувати зуб.

Важливо пам'ятати, що чищення зубів має тривати принаймні дві хвилини.

Помилки при догляді за зубами

Занадто довге використання зубної щітки

При постійному використанні (два рази на день сім днів на тиждень) середній термін служби зубної щітки становить близько трьох місяців.

Приблизно після 200 використань - потрібно змінити щітку, тому що щетинки до цього часу зношуються та стираються.

Занадто жорстка чистка

Існує хибна думка, що чим сильніше чистиш - тим краще. Занадто сильна чистка зубів може призвести до зносу зубної емалі та ясен, а також викликати підвищену чутливість зубів.

Чищення зубів понад два рази на день

Немає потреби чистити зуби частіше двох разів на день. Якщо чистити після кожного прийому їжі, то поступово буде стиратися зубна емаль і пошкоджуватися ясна, а цього допустити не можна.

Нехтування чищенням язика

Язик - вмістилище мікробів і, найчастіше, причина неприємного запаху з рота. Коли ви закінчите чистити зуби, використовуйте скребок для язика або почистьте його зубною щіткою.