Стоматолог назвав помилки, які всі роблять під час використання ополіскувача для рота

Рідина для полоскання рота може допомогти запобігти карієсу та усунути бактерії. Але тільки за умови правильного використання. Стоматолог назвав поширені помилки, яких потрібно уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Стоматолог Джеймсом Галаті назвав п’ять поширених помилок полоскання рота, які можуть порушити здоров’я ваших зубів.

Використання рідини для полоскання рота відразу після чищення

Якщо ви полоскаєте рот рідиною через кілька секунд після чищення, ви зробите помилку. Це тому, що антисептичні засоби для полоскання послаблять вплив фтору у вашій зубній пасті.у.

Використовуйте рідину для полоскання рота після їжі.

Ви неправильно обираєте рідину для полоскання рота

Не всі рідини для полоскання рота виготовляються однаково. Вони можуть містити різні активні інгредієнти, і деякі з цих елементів можуть не підходити певним людям.

Наприклад, антисептичні рідини для полоскання рота зі спиртом мають тенденцію зневоднювати порожнину рота. Тому, якщо у вас є такий стан, як сухість у роті або виразка чи запалення тканин, не рекомендується використовувати спиртовмісні ополіскувачі.

Ополіскувати рота замість чищення зубів

Важливо пам'ятати, що ополіскувач для ротової порожнини не замінить щоденне чищення зубів і зубну нитку.

Рідина для полоскання рота усуває лише частину зубного нальоту. Це означає, що вам все одно потрібно чистити зуби, щоб видалити зубний наліт і залишки їжі для оптимального здоров’я зубів і ясен.

Використання рідини понад два рази на день

Надмірне використання спиртовмісних рідин для полоскання рота може призвести до висихання ротової порожнини, викликаючи подразнення тканин і сприяючи утворенню зубного нальоту.

Як часто користуватися ополіскувачем для порожнини рота без шкоди

Тривалість полоскання - до 1 хвилини. Якщо обраний склад з антисептиками, то застосовувати його не варто довше 3 тижнів. Потім треба перейти на інші ополіскувачі, щоб уникнути дисбактеріозу ротової порожнини. Ось ще кілька порад щодо безпечного застосування засобів для полоскання: