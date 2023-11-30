У столиці відкриється автобусний маршрут, на який чекали всі кияни: де він буде проходити

У Києві відкривають рух Подільсько-Воскресенським мостом. Крім того, через нього запускають новий автобусний маршрут. Усі нововведення починають діяти вже з 1 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook-спільноті "Транспорт Києва".
З 1 грудня через Подільсько-Воскресенський міст почне курсувати автобус №111 "Площа Українських Героїв" - ст. м. "Лівобережна".
Схему руху вже також опублікували.
Схема руху за новим маршрутом (фото: Facebook/Транспорт Києва)
Відновлення руху на Подільсько-Воскресенському мосту з'єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а також зменшить навантаження на Північний міст. У майбутньому це допоможе запустити метро на Троєщину.
Цей об'єкт у столиці будують вже 30 років. Про це йшлося ще у 1993 році, тоді його збиралися завершити до 2002 року. Проте діло не завершили через брак фінансування.
У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва. За три роки міський голова Віталій Кличко заявив: якщо буде належне фінансування, то через 1,5-2 роки вдасться запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
У жовтні 2022 року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту виділили 183 мільйони гривень додатково. Першу чергу будівельних робіт повинні були завершити на початку листопада 2023.
І ось кілька днів тому мер міста Віталій Кличко анонсував відкриття мосту.
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