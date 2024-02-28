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У київському метро можуть запровадити серйозні зміни: що треба знати пасажирам

Які зміни можуть запровадити у метро (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

У столичному метро хочуть дозволити перевозити собак. Транспортна комісія Київради підтримала відповідну петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію громадської організації "Пасажири Києва" у Telegram.

Що треба знати про ймовірні зміни

Директор метрополітену Віктор Брагінський розповів, що підземка під час тривог забезпечувала безпеку людей, в тому числі з домашніми улюбленцями.

Тому він зазначив, що метрополітен підтримує пропозицію містян про те, щоб дозволити у підземці перевозити собак. Втім він попросив надати відтермінування у реалізації петиції для обговорення ініціативи з громадськими організаціями та кінологами.

Нагадаємо, що розгляд петицій не передбачає їх відтермінування, тому вона має реалізовуватися Департаментом транспортної інфраструктури КМДА в плановому порядку.

Петиція про дозвіл на проїзд із собаками у метро набрала необхідні 6000 підписів (скриншот)

Додамо, що 6 лютого на сайті Київської міськради опублікували петицію із закликом дозволити проїзд із собаками в метро за умов дотримання безпеки та санітарних норм для інших пасажирів. Вже за два тижні ця петиція набрала необхідну кількість голосів - понад 6000. 

Раніше ми писали про те, коли запрацює метро на "Теремки".

Читайте також про те, експерти назвали найнебезпечніші станції метро Києва, які можуть повністю затонути.

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Київметро