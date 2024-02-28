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В киевском метро могут ввести серьезные изменения: что нужно знать пассажирам

Какие изменения могут ввести в метро (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В столичном метро хотят разрешить перевозить собак. Транспортная комиссия Киевсовета поддержала соответствующую петицию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию общественной организации "Пассажиры Киева" в Telegram.

Что нужно знать о возможных изменениях

Директор метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что подземка во время тревог обеспечивала безопасность людей, в том числе с домашними питомцами.

Поэтому он отметил, что метрополитен поддерживает предложение горожан о том, чтобы разрешить в подземке перевозить собак. Однако, он попросил предоставить отсрочку в реализации петиции для обсуждения инициативы с общественными организациями и кинологами.

Напомним, что рассмотрение петиций не предусматривает их отсрочку, поэтому она должна реализовываться Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА в плановом порядке.

Петиция о разрешении на проезд с собаками в метро набрала необходимые 6000 подписей (скриншот)

Добавим, что 6 февраля на сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с призывом разрешить проезд с собаками в метро при соблюдении безопасности и санитарных норм для других пассажиров. Уже через две недели эта петиция набрала необходимое количество голосов - более 6000.

Раньше мы писали о том, когда заработает метро на Теремки.

Читайте также о том, что эксперты назвали самые опасные станции метро Киева, которые могут полностью затонуть.

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Киевметро