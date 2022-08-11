Стоит ли замораживать свежие помидоры на зиму и как это можно сделать

В частности, перед тем как приступить к заморозке помидоров, следует правильно выбрать плоды. Класть в морозильную камеру рекомендовано только томаты сортов "Рома", ведь в них мало воды.

Также важно выбрать именно спелые без признаков повреждения плоды.

Как заморозить помидоры

Перед заморозкой овощи необходимо вымыть и обсушить. Нарезать их нужно специальным ножом с надрезами на лезвии. Такой нож не давит помидоры, а сохраняет сок внутри. Можно упаковать помидоры в пакеты из фольги и поместить в морозилку.

Если у вас достаточно места в морозилке, то можно заморозить томатное пюре. Пропустите помидоры через мясорубку, наполните им разовые пластиковые стаканчики, формочки для кексов или льда и заморозьте.

Зимой такая порция пюре пригодится для приготовления борща.

Также помидоры можно нарезать кубиками, выложить на тарелку, покрытую пленкой и отправить в морозилку. После подмерзшие кусочки томатов нужно достать и поместить их в пакетики.

Как правильно разморозить

Замороженный целый помидор лучше всего промыть под струей теплой воды. После этого его нужно оставить на 10-15 минут при комнатной температуре. Его можно нарезать и использовать по желанию. Замороженные помидоры можно хранить максимум 12 месяцев.