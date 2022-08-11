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Чи варто заморожувати свіжі помідори на зиму та як це можна зробити

Як правильно заморозити помідори (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Заморожування - швидкий, зручний і простий спосіб заготівлі овочів на зиму. Магазинні помідори не такі соковиті і м'ясисті, тому заготівля своїх плодів з грядки залишається актуальною у всі часи.

Як правильно морозити томати, повідомили на сайті Beszamel.

Зокрема, перед тим як приступити до заморожування помідорів, слід правильно вибрати плоди. Класти у морозильну камеру рекомендовано лише томати сортів "Рома", адже у них мало води.

Також важливим є вибрати саме стиглі без ознак пошкодження плоди.

Як заморозити помідори

Перед заморожуванням овочі необхідно вимити й обсушити. Нарізати їх потрібно спеціальним ножем з надрізами на лезі. Такий ніж не давить помідори, а зберігає сік всередині. Можна упакувати помідори в пакети з фольги і помістити в морозилку.

Якщо у вас достатньо місця в морозилці, то можна заморозити томатне пюре. Пропустіть помідори через м'ясорубку, наповніть ним разові пластикові стаканчики, формочки для кексів або льоду і заморозьте.

Взимку така порція пюре згодиться для приготування борщу.

Також помідори можна нарізати кубиками, викласти на тарілку, покриту плівкою і відправити в морозилку. Після підмерзлі шматочки томатів потрібно дістати і помістити їх у пакетики.

Як правильно розморозити

Заморожений цілий помідор найкраще промити під струменем теплої води. Після цього його потрібно залишити на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Його можна нарізати й використовувати за бажанням. Заморожені помідори можна зберігати максимум 12 місяців.

Раніше дієтолог розповідала, чи для всіх помідори однаково корисні.

Також ми писали, які помідори в жодному разі не можна консервувати і чому.

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