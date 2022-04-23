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Что не стоит класть на Пасху в корзинку: это освящать в церкви нельзя

Фото: Что нельзя класть в пасхальную корзину (instagram com)
Автор: Анна Шиканова

Скоро украинцы будут отмечать самый большой и светлый праздник – Пасху. Одной из традиций этого праздника является освящение корзинки в церкви. Есть четкий список того, что нужно обязательно положить в такую пасхальную корзинку, а есть то, чего в корзинке быть не должно.

Какие продукты запрещены для освящения – читайте ниже.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

В пасхальную корзинку нельзя класть любой алкоголь. Исключение – церковное красное вино. Однако в каждой церкви могут быть установлены свои порядки, поэтому узнайте – может ли ваше красное вино быть в корзинке.

  • Нельзя класть кровяную колбасу.
  • Нельзя класть материальные ценности (ключи, деньги, кошелек, украшения)
  • Не кладут также соль и перец
  • Не место в корзине фруктам
  • Нельзя класть нож

Что нужно положить в корзину обязательно

В церкви отмечают, что каждый предмет в пасхальной корзине имеет свое символическое значение. Но в разных регионах состав корзинки может несущественно меняться.

Основной список для пасхальной корзины:

Испеченная паска – символизирует тело Христа и полноту жизни.

Творожная паска в форме пирамиды – символизирует гроб Господень

Писанки – символ новой жизни и один из главных атрибутов Пасхи

Мясное – кольцо домашней колбаски или буженины. В некоторых областях кладут сало. Эта пища символизирует жертвы, искупающей грехи человечества.

Масло – во многих регионах домашнее масло в форме овала присутствует в корзинке. Можно также положить твердый сыр или сметану.

Хрен – символ силы духа.

Свеча – ее вставляют в паску во время службы.

Накрывают корзинку вышитым полотенцем. Желательно, чтобы это было полотенце, сделанное собственными руками. А украсить можно веточкой вечнозеленого куста или дерева – такая зелень символизирует вечность.

Важно! В корзинку нужно сложить только то количество продуктов, которые семья съест во время праздника. Выбрасывать продукты, которые были освящены в церкви – категорически нельзя. Но ими можно поделиться с неимущими по дороге из церкви.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину.

А также рассказывали о том, как будем отмечать Пасху в условиях войны – ответы на самые важные вопросы.

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Пасха