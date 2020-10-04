Стоимость поменялась: во сколько обойдутся квартиры в разных районах Киева

В Киеве начали дорожать квартиры и за последние полгода цены подпрыгнули почти во всех районах, кроме Шевченковского. Аналитики популярного портала рассказали в комментарии для Styler, как изменились цены на квартире в столице и в каких районах сейчас можно купить доступное и недорогое жилье.

Однокомнатные квартиры

Самые недорогие однокомнатные квартиры в 2020 году в Киеве можно было купить в Деснянском и Святошинском районе. Цены поднялись незначительно, всего на 8% и стоимость жилья стартует от $35 000. На Соломянке – от $39 000.

А вот подобная квартира на Оболони обойдется значительно дороже – от $43 000 и это будет не новострой, а вторичный рынок. В Днепровском районе – от $45 000. И как отмечают аналитики – в 2020 году выбор квартир вырос практически в 2 раза.

На Подоле однокомнатная квартира обойдется от $46 000. А вот в Дарницком районе, который активно застраивается, цены поднялись и одну комнату тут можно приобрести от $51 500, а выбор тут намного больше, чем в любом другом районе столицы.

Однокомнатные квартиры в Голосеевском районе стартуют от $53 000 и по данным аналитиков, цены тут выросли больше всего за год – почти на 30%. В Шевченковском районе похожая картина – цена однокомнатной квартиры – от $55 000.

Самым дорогим районом Киева остается Печерск – цены на однокомнатные квартиры тут перевалили за $100 000.

Двухкомнатные квартиры

Цены на двухкомнатные квартиры в некоторых районах столицы не сильно отличаются от цены однокомнатной. В Деснянском районе их немного, но стоимость – от $48 000, в Святошинском – от $51 000, в Днепровском и Соломенском – от $56 000.

На Оболони двухкомнатная квартира потянет почти $60 000, на Подоле – от $65 000. В Дарницком – от $72 000. А вот в Шевченковском районе цены на двушки упали, и средняя цена составит $76 000. В Голосеево самые дорогие двухкомнатные квартиры – от $79 000. На Печерске – от $140 000.

Трехкомнатные квартиры

Самые недорогие трехкомнатные районы в Деснянском районе – там они стартуют от $60 000. Немного дороже трешка обойдется в Святошинском районе – от $65 000. На Оболони – от $75 000.

В Соломенском районе трехкомнатная квартира обойдется дороже – от $79 000, в Днепровском – от $83 000. На Подоле – от $87 000. А вот самые дорогие трехкомнатные квартиры на Дарнице – от $92 000, в Голосеево – от $110 000.

Приблизительно столько же буде стоить трехкомнатная квартира в Шевченковском районе. На Печерске – от $230 000.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам начнут давать льготные квартиры и сообщали, кому повезет.