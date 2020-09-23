Украинцам будут давать квартиры на льготных условиях: кому повезет

Ипотека (иллюстративное фото: canva.com)

30 тысяч украинских семей смогут приобрести квартиру по особой цене

Ипотека в Украине в 2021 году будет предоставляться на льготных условиях. На государственном уровне в бюджете заложили деньги для создания особых условий для покупки жилья украинцами. Всего получить квартиру с низкой ставкой по ипотеке сможет 30 тысяч семей. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

"В следующем году мы будем готовы обеспечивать доступность ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется. То есть, это новая программа", — рассказал министр.

Также, по его словам, в правительстве планируют докапитализировать новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты, а также финансовый лизинг и кредиты под строительство жилья.

Согласно презентации Минфина, планируется, что ставки по ипотеке составят 7% годовых, минимальный первый взнос - 20%, максимальный срок кредитования - 20 лет, максимальная сумма - 2 млн гривен.

"Было принято решение парламента, которое позволяет нам создать институцию, которая позволит ипотечное кредитование покупку жилья в финансовый лизинг", - сказал он.

Напомним, в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.