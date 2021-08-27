В Украине внезапно взлетели цены на абрикосы: сколько придется отдать за вкусный фрукт

Сколько стоит фрукт

Так, на оптовом рынке "Шувар" украинские абрикосы сейчас стоят в среднем 55 грн за килограмм.

Кроме того, в прошлом году в эту пору стоимость килограмма была более 37 грн - ниже на 30%. В 2020-м подорожали фрукты лишь в сентябре.

На оптовом рынке "Нежданный" цена абрикос несколько ниже - 45 грн / кг.

В торговых сетях и розничных рынках цены колеблются от 40 до 75 грн/кг.

Одна из причин, высокой стоимости абрикосов - низкий урожай, который возник из-за холодной весны и летних ливней. Эти факторы уничтожили большой урожай. Экономисты еще в начале лета прогнозировали высокие цены на фрукты: абрикосы, персики и сливы.

Изменилась цена на абрикосы в Украине (фото: pixabay.com)

Польза абрикосов

Фрукт богат растворимые волокна, которые важны для поддержания здоровых уровней сахара в крови и холестерина. Также клетчатка задерживает движение пищи через систему пищеварения и кормит ваши полезные бактерии кишечника.

Как и большинство фруктов, в абрикосах много воды, которая может помогать регулировать кровяное давление, пульс, температуру тела и поддерживать здоровье суставов

Лучше всего наслаждаться целыми и нечищеными абрикосами, поскольку в кожуре есть много клетчатки и питательных веществ.