ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Дякуємо, що живі". Сергій Бабкін разом з дружиною опинилися в епіцентрі вибухів у Харкові

Середа 24 липня 2024 10:48
UA EN RU
"Дякуємо, що живі". Сергій Бабкін разом з дружиною опинилися в епіцентрі вибухів у Харкові Сергій Бабкін та його дружина (фото: instagram.com/babkin_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана днями повернулися до України. Подружжя одразу відправилося у рідне місто Харків, куди сьогодні вранці, 24 липня, вдарили російські окупанти. Пара опинилася в епіцентрі вибухів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої виконавця.

Деталі

Так, Сергій та Сніжана разом із друзями орендували у Харкові будинок. Поруч з ним була розташована ще одна домівка, куди і влучив ворожий снаряд.

Бабкіна каже, що одразу почалася пожежа і повилітало скло.

"Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за п'ять метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні (24 липня – прим. ред.) о п'ятій ранку прилетіла С-300 в будинок поруч", - поділилася Сніжана.

"Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", - шокувала вона.

&quot;Дякуємо, що живі&quot;. Сергій Бабкін разом з дружиною опинилися в епіцентрі вибухів у Харкові

Сергій та Сніжана Бабкіни потрапив під обстріл у Харкові (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Варто зазначити, що Сергій Бабкін з початку великої війни із сім'єю проживає в Німеччині.

Нещодавно він разом із дружиною повернувся до Харкова і зустрівся з сім’єю.

Раніше Алла Кудлай розповіла, як їй пропонували лишитися в РФ й співати під чужим імʼям.

Також ми писали, що співак Міша Крупін йде на війну добровольцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Бабкін Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну