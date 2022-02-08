Стипендии vs стоимость обучения: сколько сейчас студенты получают за знания и тратят на образование
В Украине с января у студентов вузов увеличен размер стипендий примерно в полтора раза, а перед этим оплату учащимся-бюджетникам за получения знаний поднимали пять лет назад. При этом стоимость обучения на контрактной форме в университетах тоже растет.
Сколько же студенты могут получить за учебу, и потратить на нее - читайте в материале ниже.
Какие стипендии у украинских студентов
С начала 2022 года заработали внесенные изменения в постановлении Кабмина №933 о "Вопросе стипендиального обеспечения". Так, были повышены:
- стипендии студентов высших учебных заведений (ВУЗов), научных учреждений, которые получают степени младшего бакалавра, бакалавра, специалиста или магистра - до 2 тысяч гривен (перед этим получали 1300 гривен), а повышенная стипендия теперь повысилась до 2550 гривен;
- стипендии студентов учреждений профессионального образования, которые учатся на младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, бакалавра - до 1250 гривен (было 980 гривен), а повышенная стипендия составляет 1930 гривен;
- стипендии учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - до 1250 гривен (было 490 гривен);
- суммы президентской академической стипендии варьируются в зависимости от типа учебного заведения между 2750 и 4400 гривен;
- суммы именной и академической стипендии от Кабинета министров - от 2500 до 4000 гривен.
Сколько стоит обучение в вузах Украины
Стипендии, как известно, получают учащиеся на бюджетной форме, а контрактники такого "заработка" за получение знаний лишены. Отбор на бюджетную форму обучения происходит по обыкновению на основе данных по конкурсным баллам и достижениях самих абитуриентов.
Стоимость обучения в украинских высших учебных заведениях меняется регулярно и, как правило, в сторону увеличения. Сейчас самое дорогое образование (у айтишников во Львове - IT STEP UNIVERSITY) стоит 88 тысяч, а самый "бюджетный" вариант - всего 2,5 тысячи гривен (у семинаристов в Днепре - Днепровская Духовная Семинария).
Ниже - цены на учебу для студентов ряда популярных украинских вузов, по данным Национального университета "Одесская юридическая академия".
- Национальная академия государственного управления при Президенте Украины: 49 400 гривен (очная) и 30 тысяч гривен (заочная)
- Украинский Католический Университет: 48 650 гривен (очная)
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: 44 200 гривен (очная) и 28 600 гривен (заочная)
- Национальный Университет "Киево-Могилянская Академия": 38 500 гривен (очная)
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского": 28 000 гривен (очная) и 23 500 гривен (заочная)
- Одесский Национальный политехнический университет: 26 850 гривен (очная) 9 200 гривен (заочная)
- Сумской государственный университет: 25 тысяч гривен (очная) и 7 тысяч гривен (заочная)
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт": 21 600 гривен (очная) и 12 900 гривен (заочная)
- Национальный авиационный университет: 21 тысяча гривен (очная) и 12 тысяч гривен (заочная)
- Национальный университет "Львовская политехника": 20 900 гривен (очная) и 15 тысяч (заочная)
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина: 19 100 гривен (очная) и 8 950 гривен (заочная)
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники: 18 750 гривен (очная) и 8 900 гривен (заочная)
- Национальный технический университет "Днепровская политехника": 15 тысяч гривен (очная) и 8 100 гривен (заочная)
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины: 13 500 гривен (очная)
- Киевский национальный университет культуры и искусств: 12 360 гривен (очная) и 7 060 гривен (заочная).
Ранее сообщалось, что в новом рейтинге была названа десятка лучших вузов Украины.
Также мы писали, что у одного из лучших украинских выпускников Рада отобрала премию в 100 тысяч, и объясняли почему это произошло.