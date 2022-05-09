Стимулом жить стали детские рисунки: что рассказывают эвакуированные из Мариуполя

Наталья Бабеуш

Наталья Бабеуш приехала с завода "Азовсталь" в форменной куртке. Она вместе с мужем работала на этом предприятии. В укрытии было холодно, а теплой одежды с собой не было, потому носили фирменную спецодежду.

"Очень тяжело эмоционально, так как ты сам не знаешь, что будет завтра, выйдем или нет. Не было никакой уверенности, что ты утром проснешься живым. В некоторые бункеры прилетали снаряды. У нас попало прямо в генератор и часть бункера была повреждена. Мы понимали – если еще один "прилет", то неизвестно, чем это могло закончиться", - рассказывает Наталья.

Фото: Наталья Бабеуш (Суспільне)

Вместе с ней в бункере находилось 42 человека, из них – 9 детей. Чтобы отвлечь детей, она придумывала для них конкурсы.

"Чтоб отвлечь внимание детей от войны, я проводила конкурсы. Призами были найденные в рюкзаке конфеты. Муж у меня электрик, он делал детям фонарики, так как мы были без света. Это все происходило в бункере. Дети на стену вывешивали свои рисунки и это было стимулом, чтобы просыпаться утром, готовить еду", - признается женщина.

Елена Облапинская

Елена вместе с сыном Валерием прятались от обстрелов в подвале 9-тиэтажки, в которой она ранее жили. Дом более-менее уцелел. Осколки снаряда в него попали и выгорело два этажа. Жители погасили пожар сами, спустив воду с батарей. Выехать из Мариуполя возможности ранее не было.

"Как мы узнали, была в марте одна эвакуация, мы сидели в подвале, было очень шумно, опасно выходить, и мы не могли просто выйти. До того момента, когда начались активные боевые действия, нам не объявляли эвакуацию", - рассказывает Елена.

Позже они узнали, что есть гуманитарные конвои и есть возможность эвакуироваться с помощью международных организаций.

"Тогда мы третий раз ждали один день с утра и до вечера, не было ничего, второй раз и на третий раз вышло. Мы ехали стоя с сыном, это было очень тяжело", - добавила женщина.

Фото: Елена Облапинская (Суспільне)

Они выехали из Мариуполя 7 мая около 17:00. В селе Безымянном автобусы сделали остановку - там оккупанты проводили так называемую "фильтрацию".

"Фильтрация – это взятие отпечатков пальцев, ладони, фото анфас, профиль и опросы: где проживаете, есть ли у вас связь с военными ВСУ или СБУ, такого типа", - отмечает Елена.

После "фильтрации" автобусы поехали в Запорожье. В общей сложности, дорога заняла 29 часов. У Елены в Мариуполе осталась мама.

"Ей очень тяжело, она боится, что больное бедро и такой тяжелый переезд. И боится, что может квартира куда-то "уйти". Поэтому сделала такой выбор", - пояснила Елена.

Сейчас с сыном она планирует ехать во Львов - там есть родня.