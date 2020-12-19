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Стимулирует рост и предупреждает выпадение волос: действенный напиток для красивой шевелюры

Суббота 19 декабря 2020 15:28
Стимулирует рост и предупреждает выпадение волос: действенный напиток для красивой шевелюры
Напиток против выпадения волос (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Выпадение волос знакомо и женщинам, и мужчинам. Крупнейшие хлопоты имеют обладательницы пышной шевелюры, которые годами ухаживают за волосами, чтобы сохранить длинные пряди. Нормой считается, если в течение дня мы теряем до ста волос. Активное же выпадение может быть следствием неправильного питания или ухода, а также одним из первых признаков заболеваний или нарушений в организме.

Как пишет Ukr.Media, прежде чем бороться с выпадением волос, нужно знать его причину. Если проблема не в здоровье, то сохранить волосы можно с помощью зеленого чая.

Исследования показывают, что этот напиток способен бороться с облысением и быть так называемым активатором роста волос. Так, эксперимент с мышами показал, что употребление экстракта зеленого чая в трети случаев вызвало активный рост шерсти.

Людям, которые страдают облысением, во время эксперимента, обрабатывали кожу головы экстрактом зеленого чая. Результат всех приятно поразил, ведь в подопытных наблюдалось существенно увеличение активности роста волос.

Исследователи объясняют, что чай способен стимулировать рост волос и препятствовать его выпадению благодаря наличию в нем органических веществ — катехинов. Ученые утверждают, что эти соединения могут блокировать негативное влияние двух гормонов (тестостерона, дигидротестостерона) на состояние прически. Именно эти гормоны, как отмечается, ограничивающие рост волос, активизируют их выпадения.

Напомним, косметолог и бьюти-блогер Ирина Шарк научила делать простую восстановительную маску для волос.

Ранее диетолог Тиана Фиалкова пояснила, почему выпадают волосы и что с этим делать.

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