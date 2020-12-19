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Стимулює ріст і попереджає випадіння волосся: дієвий напій для красивої шевелюри

Субота 19 грудня 2020 15:28
Стимулює ріст і попереджає випадіння волосся: дієвий напій для красивої шевелюри
Напій проти випадіння волосся (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Випадіння волосся знайоме і жінкам, і чоловікам. Найбільший клопіт мають власниці пишної шевелюри, які роками доглядають за волоссям, щоб мати довгі пасма. Нормою вважається, якщо протягом дня ми втрачаємо до ста волосин. Активне ж випадіння може бути наслідком неправильного харчування чи догляду, а також одним з перших ознак захворювань або порушень в організмі.

Як пише Ukr.Media, перш ніж боротися з випадінням волосся, треба знати його причину. Якщо проблема не у здоров'ї, то зберегти волосся можна за допомогою зеленого чаю.

Дослідження свідчать, що цей напій здатен боротися з облисінням і бути так званим активатором росту волосся. Так, експеримент з мишами показав, що вживання екстракту зеленого чаю у третині випадків викликало активне зростання шерсті.

Людям, які страждають на облисіння, під час експерименту, обробляли шкіру голови екстрактом зеленого чаю. Результат також всії приємно вразив, адже в піддослідних спостерігалося суттєво збільшення активності росту волосся.

Дослідники пояснюють, що чай здатен стимулювати ріст волосся і перешкоджати його випаданню завдяки наявності у ньому органічних речовин — катехінів. Вчені стверджують, що ці сполуки можуть блокувати негативний вплив двох гормонів (тестостерона, дигідротестостерона) на стан зачіски. Саме ці гормони, як зазначається, обмежують ріст волосся, активізують його випадіння.

Нагадаємо, косметолог і б'юті-блогер Ірина Шарк навчила робити просту відновлюючу маску для волосся.

Раніше дієтолог Тіана Фіалкова пояснила, чому випадає волосся і що з цим робити.

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