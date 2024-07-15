Стильні сукні на спеку. Вони не мнуться і приховають усі недоліки

Спека лютує і ніби не планує нас "пощадити". Однак виходити на вулицю усе ж потрібно, а тому багато жінок думають над питанням: яку сукню обрати на літо, щоб вона не м'ялася і в ній було комфортно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що одягати в спеку, щоб приховати всі недоліки і не страждати від задухи.

Найкращі сукні на спеку

Існує кілька основних правил. При виборі сукні враховуйте такі моменти:

тканина - синтетика та матеріали, які не пропускають повітря, не дадуть вам шансів уберегтися від спеки

крій - літні сукні не повинні бути тісними, дозвольте своїй шкірі "дихати"

колір - у вбраннях темних відтінків вам буде спекотніше, аніж у світлому одязі.

Крім цього, важливо враховувати фасон та актуальність вбрання. Стильні сукні цього літа здивують вас своєю різноманітністю, ви точно зможете щось обрати на свій смак.

Яскравий сарафан

Моделі такого крою не виходять із моди вже багато років. У такому сарафані ви почуватиметеся максимально комфортно, адже він не сковує рухів і чудово поєднується як з пляжними шльопанцями, так і з витонченими босоніжками. І навіть якщо він трохи помнеться - ніхто цього не помітить.

Сарафан для жінок на літо (скриншот)

Відкрита спинка

Якщо ви - володарка "пишних" стегон, але можете похвалитися струнким "верхом" - така сукня стане вашою знахідкою. Вона вдало підкреслить всі переваги фігури і приховає те, що ви не хочете показувати. До того ж вам точно не буде у ньому спекотно.

Модна сукня на спеку (скриншоти)

Незвичайний крій

Такий варіант ідеально підійде на дівчат та жінок будь-якої комплекції. Річ у тому, що він створює ідеальний і легкий силует, при цьому нічого не підкреслюючи. Крім цього, така сукня не буде спекотною, адже вона практично не торкається тіла.

Сукня на плюс-сайз (скриншот)

Акцент на декольте

А така сукня ідеально підійде для прогулянок чи побачень. Вона вдало підкреслює талію та стегна, при цьому привертає увагу до грудей. І навіть якщо вам здається, що ваша фігура неідеальна, спробуйте приміряти такий фасон, він вас приємно здивує.

Легка сукня на спеку (скриншот)

Яскравий принт та кишені

Універсальний варіант, який можна одягати як на роботу, так і на відпочинок. Яскравий принт і легка тканина повністю приховують усю фігуру нижче грудей. А зручні кишені не лише практичні. Вони максимально приховують зону животика.

Літня сукня на пишну фігуру (скриншот)