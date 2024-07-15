Стильные платья на жару. Они не мнутся и скроют все недостатки

Жара лютует и будто бы не планирует нас "пощадить". Однако выходить на улицу все же нужно, а потому многие женщины задаются вопросом: какое платье выбрать на лето, чтобы оно не мялось и в нем было комфортно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что надевать в жару, чтобы скрыть все недостатки и не страдать от духоты.

Лучшие платья на жару

Существует несколько основных правил. При выборе платья учитывайте такие моменты:

ткань - синтетика и материалы, которые не пропускают воздух, не дадут вам шансов уберечься от жары

крой - летние платья не должны быть обтягивающими и тесными, позвольте своей коже "дышать"

цвет - в нарядах темных оттенков вам будет жарче, чем в светлой одежде.

Кроме этого, важно учитывать фасон и актуальность наряда. Стильные платья этого лета удивят вас своим разнообразием, вы точно сможете что-то выбрать на свой вкус.

Яркий сарафан

Модели такого кроя не выходят из моды уже много лет. В таком сарафане вы будете чувствовать себя максимально комфортно, ведь он не сковывает движения и прекрасно сочетается как с пляжными шлепанцами, так и с изящными босоножками. И даже если он немного помнется - никто этого не заметит.

Сарафан для женщин на лето (скриншот)

Открытая спинка

Если вы - обладательница "пышных" бедер, но можете похвастаться стройным "верхом" - такое платье станет вашей находкой. Оно удачно подчеркнет все достоинства фигуры и скроет то, что вы не хотите показывать. К тому же вам точно не будет в нем жарко.

Модное платье на жару (скриншоты)

Необычный крой

Такой вариант идеально подойдет на девушек и женщин любой комплекции. Все дело в том, что он создает идеальный и легкий силуэт, при этом ничего не подчеркивая. Помимо этого, такое платье не будет жарким, ведь оно практически не прилегает к телу.

Платье на плюс-сайз (скриншот)

Акцент на декольте

А такое платье идеально подойдет для прогулок или свиданий. Оно удачно подчеркивает талию и бедра, при этом делая акцент на груди. И даже если вам кажется, что ваша фигура неидеальна, попробуйте примерить подобный фасон, он вас приятно удивит.

Легкое платье на жару (скриншот)

Яркий принт и карманы

Универсальный вариант, который можно надевать как на работу, так и на отдыхе. Яркий принт и струящаяся ткань полностью скроют всю фигуру ниже груди. А удобные карманы не только практичны. Они максимально скрадывают зону животика.

Летнее платье на пышную фигуру (скриншот)