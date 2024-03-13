Стилістка сказала, як носити анімалістичний принт у 2024 році та наскільки він актуальний

Актуальність звіриних принтів в одязі

Звірині принти зовсім не збираються поступатись своїм місцем у топ-параді трендів 2024 року. Завдяки їх оригінальності та різноманітності жінки часто додають їх до своїх образів.

При виборі принта слід памʼятати про його розмір, який своєю чергою має прикрашати вас та вашу фігуру. Будь-який принт має властивість корекції фігури, якщо це потрібно.

Саме у цьому випадку рекомендовано перед тим як купити річ, приміряти її та подивитись чи подобаєтесь ви собі у цій речі та чи пасує окрас саме вас.

Таким чином ви матимете річ яка точно буде бачити світ та принесе масу задоволення і додасть привабливу родзинку у ваш образ.

Різні звірині принти маюсь свій символізм, що робить їх привабливими та загадковими. Але важливо правильно їх поєднувати між собою та вміти створити гармонію в образі.

Як носити звірині принти у 2024 році (фото: Pinterest)

Звірині принти - це жіноча сміливість

Звірині принти в моді завжди залишаються актуальними. Вони можуть додати стилю, грації та сміливості до будь-якого образу.

Звірині принти почали набирати популярність в моді вже в 18-19 століттях, коли зразки з тигрового, леопардового та зебрового малюнків з'явилися на одязі.Різні види звіриних принтів можуть мати свій символізм.

Зазвичай, вони символізують дику природу та екзотику, що робить їх привабливими та загадковими. Леопардовий принт, наприклад, є символом незалежності та стійкості, а зебра відображає грацію та елегантність.

Як носити звірині принти у 2024 році (фото: Pinterest)

Як носити звірині принти

У повсякденних образах вони привабливо виглядають у вигляді акценту - одного елементу образу. А у вечірніх та святкових аутфітах можна дати собі волю та використовувати звіриний принт як основний елемент та створити total look.

Звірині принти гарно гармоніюють з нейтральними кольорами, такими як чорний, білий, коричневий або бежевий.

Якщо хочеться експериментів та яскравості, то поєднуйте їх із зеленими, помаранчевими та рожевими відтінками. Якщо ви не впевнені чи підходить такий сміливий прояв до вашої філософії стилю, то можна почати з аксесуарів, такі як сумки, шарфи, біжутерія, ремені або взуття.

Носіння звіриних принтів - це гарний спосіб виразити свій стиль, настрій та особистість. Аксесуари та взуття у звіриному принті можуть цікаво доповнювати та урізноманітнити ваші образи.

Прихильницям мінімалізму або монохромний прийом стилізації образу за допомогою аксесуарів буде дворічним та принесе в образи оригінальність та потрібний акцент.

Важливо пам'ятати, що мода та стиль - це спосіб виразити себе, тому не бійтеся експериментувати та насолоджуватися своїм стилем зі звіриними принтами.

Як носити звірині принти у 2024 році (фото: Pinterest)