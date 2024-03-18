Стилістка сказала, як краса залежить від дисципліни

Краса жінки - це завжди результат докладених зусиль, оскільки потрібно завжди робити косметичні процедури, дбати про чистоту і красу навколо себе та не відхилятис від графіку.
Детальніше про дисципліну краси розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Це дійсно так, краса любить дисципліну, бо ми маємо підтримувати своє здоровʼя, нервову систему, душевний стан та піклуватись про себе. Але це не виключає той факт, що краса - це все те, що нас оточує.
І саме дисципліна дуже важливі у прояві підтримки своїх речей у чистому, готовому вигляді для виходу у світ, чистоті інструментів, яким ми користуємось при процесі створення укладки, усіх можливих пензликів для макіяжу та баночок-скляночок якими ми користуємось щодня.
Досить важливо де та як саме зберігаються усі б'юті-атрибути, чи зручно вам, чи мають вони своє місце.
Дисципліна має бути у правильному, зручному та відповідному місці користування атрибутами, які допомагають кожній жінці проводити ритуали краси.
Декілька порад для догляду за нашими магічних б'юті-помічників:
Як краса залежить від дисципліни (фото: Freepik)
Слідкувати за чистотою вашої подушки, це дуже важливо для підтримки здоровʼя вашої шкіри обличчя, шиї та волосся.
Трихологи рекомендують спати на шовковій наволочці, це дозволяє волоссю менше травмуватись під час сну.
Якщо ви спите у масці для сну обовʼязково оберіть її зручної та правильної для вас форми, щоб вона не травмувала ваші вії. Це вбереже їх від ламкості та деформації форми.
Піклуйтесь про себе та своє здоровʼя. І нехай ваші б'юті-ритуали стануть законним часом із самою собою та приносять лиш радість, гарний настрій, наповнення і задоволення.
Раніше ми розповідали, що таке базовий макіяж та якими є його переваги.
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