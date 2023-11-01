Стилістка пояснила, що таке капсула гардеробу і чому вона необхідна кожній сучасній жінці

Навіщо жінкам потрібен капсульний гардероб

"У сучасному світі стрімко розвиваються технології, швидка зміна трендів та модних тенденцій, а також світові події впливають на наш ритм та спосіб життя. І це вносить зміни до всіх сфер нашого життя. Тому важко тримати баланс між практичністю та сучасності, коли це стосується гардеробу", - зауважила Альона.

Стиліст сказала, що для сучасної жінки насамперед важливо формувати актуальний, зручний, модний гардероб. А головне, щоб він був функціональним і з правильною посадкою. З цими завданнями чудово впорається сформований індивідуальний капсульний гардероб.

Що таке капсульний гардероб (фото: Freepik)

Що таке капсульний гардероб

За словами стиліста, капсульний гардероб - це концепція гардеробу, яка дозволяє створити функціональний набір речей, що складається з кількох ключових позицій, які легко комбінуються між собою. Він, на відміну від традиційного гардеробу, де може накопичуватися багато речей, які не завжди між собою поєднуються, має невелику кількість речей, які легко поєднуються між собою і дозволяють створювати безліч стильних комплектів”, - пояснила Прилепа.

Альона розповіла, що прри формуванні капсули враховуються такі фактори як:

стильовий вектор власниці

життєві обставини

побажання

бюджет

"Сучасні жінки стикаються з рядом завдань і наш час дуже часто стає найціннішим ресурсом. А саме Капсульний гардероб допомагає адаптуватися до такого скаженого ритму життя", - зауважила стилістка.

Також Альона назвала основні переваги капсульного гардеробу:

Економія часу

Організація гардеробу у вигляді капсули дозволяє скоротити час, що витрачається на вибір одягу щодня.

"Через невелику кількість речей, які легко поєднуються, збирається безліч комплектів. І вам не потрібно довго думати при складанні комплектів, бо все між собою гарно поєднується", - пояснила Альона.

Економія бюджету

Багато хто з нас знайомий з проблемою, коли шафа повна речей, а одягти нічого і ви надалі продовжуєте витрачати гроші на нові покупки, бо вас це не влаштовує.

Капсульний гардероб закриває всі ваші потреби та мінімізує витрати на шопінг втілюючи в життя принцип "менше речей - значить більше комплектів".

Впевненість в собі

"Коли у вас є капсульний гардероб, ваші образи виглядають завершеними та гармонійними. Ви гарно виглядаєте та від цього відчуваєте себе впевненою і привабливою, й це незважаючи на обмежену кількість речей", - зауважила стиліст.

Правильно створений Капсульний гардероб підкреслює вашу індивідуальність не підкоряючись тимчасовим тенденціям.

Екологічність

Альона каже, що створення капсульного гардеробу передбачає усвідомлений підхід до покупок та використання одягу. Замість масових покупок кожен сезон і частої зміни гардеробу, ви з розумінням набуваєте необхідних якісних позицій для вашого гардеробі.

Удосконалення організації та розширення приміщень для речей

Капсульний гардероб допомагає покращити організацію гардеробної кімнати чи шафи. Скорочення кількості речей дозволяє зменшити місце та створити відчуття простору у вашому гардеробі.

По суті, капсульний гардероб надає сучасній жінці низку переваг:

зручність

стиль та економію ресурсів - час, гроші, енергію

дозволяє виглядати завжди модно та зручно.

Концепція капсульного гардеробу необхідна для тих, хто прагне функціональності та практичності у своєму ритмі повсякденного життя.

За словами стиліста, вам необхідний капсульний гардероб, якщо ви прагнете до:

функціонального і стильного гардеробу

вам потрібні готові образи на всі події

ви хочете заощадити свій час

отримати дозу натхнення у власному стилі.

Приклади капсульних гардеробів від стиліста (фото: instagram.com/alyona_prilyepa)