Стилистка объяснила, что такое капсула гардероба и почему она необходима каждой современной женщине

Зачем женщинам нужен капсульный гардероб

"В современном мире стремительно развиваются технологии, быстрое изменение трендов и модных тенденций, а также мировые события влияют на наш ритм и образ жизни. И это вносит изменения во все сферы нашей жизни. Поэтому трудно держать баланс между практичностью и современностью, когда это касается гардероба", - отметила Алена.

Стилист сказала, что для современной женщины, прежде всего, важно формировать актуальный, удобный, модный гардероб. А главное, чтобы он был многофункциональным и с правильной посадкой. С этими задачами отлично справится сформированный индивидуальный капсульный гардероб.

Что такое капсульный гардероб (фото: Freepik)

Что такое капсульный гардероб

По словам стилиста, капсульный гардероб - это концепция гардероба, которая позволяет создать функциональный набор вещей, состоящий из нескольких ключевых позиций, которые легко комбинируются между собой. Он, в отличие от традиционного гардероба, где может накапливаться много вещей, которые не всегда сочетаются между собой, имеет небольшое количество вещей, которые легко сочетаются между собой и позволяют создавать множество стильных комплектов”, - пояснила Прилепа.

Алена рассказала, что при формировании капсулы учитываются такие факторы как:

стилевой вектор владелицы

жизненные обстоятельства

пожелания

бюджет

"Современные женщины сталкиваются с рядом задач и наше время очень часто становится самым ценным ресурсом. А именно Капсульный гардероб помогает адаптироваться к такому бешеному ритму жизни", - отметила стилистка.

Также Алена назвала основные плюсы капсульного нардероба:

Экономия времени

Организация гардероба в виде капсулы позволяет сократить время, затрачиваемое на выбор одежды каждый день.

"Из-за небольшого количества легко сочетающихся вещей собирается множество комплектов. И вам не нужно долго думать при сборке комплектов, потому что все между собой хорошо сочетается", - пояснила Алена.

Экономия бюджета

Многие из нас знакомы с проблемой, когда шкаф полон вещей, а надеть нечего и вы в дальнейшем продолжаете тратить деньги на новые покупки, потому что вас это не устраивает.

Капсульный гардероб закрывает все ваши потребности и минимизирует затраты на шоппинг, воплощая в жизнь принцип "меньше вещей - значит больше комплектов".

Уверенность в себе

"Когда у вас есть капсульный гардероб, ваши образы выглядят завершенными и гармоничными. Вы красиво выглядите и чувствуете себя уверенной и привлекательной, и это несмотря на ограниченное количество вещей", - отметила стилист.

Правильно созданный Капсульный гардероб подчеркивает вашу индивидуальность не подчиняясь временным тенденциям.

Экологичность

Алена говорит, что создание капсульного гардероба предполагает осознанный подход к покупкам и использованию одежды. Вместо массовых покупок каждый сезон и частой смены гардероба, вы с пониманием приобретаете необходимые качественные позиции для вашего гардероба.

Усовершенствование организации и расширение помещений для вещей

Капсульный гардероб помогает улучшить организацию гардеробной комнаты или шкафа. Сокращение количества вещей позволяет уменьшить место и создать ощущение пространства в гардеробе.

По сути, капсульный гардероб предоставляет современной женщине ряд преимуществ:

удобство

стиль и экономию ресурсов - время, деньги, энергия

позволяет выглядеть всегда модно и удобно.

Концепция капсульного гардероба необходима для тех, кто стремится к функциональности и практичности в своем ритме повседневной жизни.

По словам стилиста, вам необходим капсульный гардероб, если вы стремитесь к:

функциональному и стильному гардеробу

вам нужны готовые образы на все события

вы хотите сэкономить свое время

получить дозу вдохновения в собственном стиле.

Примеры капсульных гардеробов от стилиста (фото: instagram.com/alyona_prilyepa)