Стилістика сказала, як позбутися маленьких неприємностей з одягу влітку

Якими бувають маленькі літні неприємності

У період теплого сезону з кожним із нас трапляються «маленькі неприємності», які хотілося б усунути. Ділимося з вами порадами, як ефективно позбутись цих "маленьких неприємностей".

Кава

Впоратись з нею допоможе перекис водню, або розчином з води та оцет, розведеним у рівних пропорціях.

Помада

Жіночу помаду делікатно допоможе видалити зубна паста білого кольору, наносимось на 2-3 хвилини й змиваємо теплою водою.

Трава

В цьому випадку вам ефективно допоможе ватний диск з нашатирним, або винний оцет.

Як позбутися різних плям на літньому одязі (фото: Freepik)

Фрукти та ягоди

Плями від фруктів і фруктових соків можна видалити розчином гліцерину і горілки в рівних частинах, а також,

Свіжі плями від яблук, малини, черешні змиються тампоном, змоченим теплим молоком і мильною водою.

Морозиво

Плями від морозива виводяться сумішшю, в рівних частинах гліцерину, нашатирного спирту і теплої води. Цією сумішшю варто протерти пляму, після чого випрати річ в теплій воді.

Нехай ваш одяг радує вас довгий час своєю красотою та неперевіреним станом!