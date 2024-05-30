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Стилістика сказала, як позбутися маленьких неприємностей з одягу влітку

Як позбутися різних плям на літньому одязі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Здається, влітку завжди є можливість чимось замаститися, але особливо обурливо, коли це нова річ. Але будь-яких плям можна позбутися.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст"

Якими бувають маленькі літні неприємності

У період теплого сезону з кожним із нас трапляються «маленькі неприємності», які хотілося б усунути. Ділимося з вами порадами, як ефективно позбутись цих "маленьких неприємностей".

Кава

Впоратись з нею допоможе перекис водню, або розчином з води та оцет, розведеним у рівних пропорціях.

Помада

Жіночу помаду делікатно допоможе видалити зубна паста білого кольору, наносимось на 2-3 хвилини й змиваємо теплою водою.

Трава

В цьому випадку вам ефективно допоможе ватний диск з нашатирним, або винний оцет.

Як позбутися різних плям на літньому одязі (фото: Freepik)

Фрукти та ягоди 

Плями від фруктів і фруктових соків можна видалити розчином гліцерину і горілки в рівних частинах, а також, 

Свіжі плями від яблук, малини, черешні змиються тампоном, змоченим теплим молоком і мильною водою. 

Морозиво

Плями від морозива виводяться сумішшю, в рівних частинах гліцерину, нашатирного спирту і теплої води. Цією сумішшю варто протерти пляму, після чого випрати річ в теплій воді.

Нехай ваш одяг радує вас довгий час своєю красотою та неперевіреним станом!

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