Стилістичні прийоми, які дозволяють зробити образ на вихід з простих речей

Стилістичні прийоми для створення святкових образів

Коли виникає потреба одягнутися святково, відразу приходить на думку що потрібно знайти у шафі яскраві святкові речі. Але усі ми знаємо що іноді ця теорія не працює та навіть і не дуже хочеться наряджатись. Якщо ви обираєте образ за настроєм та станом, то ви точно розумієте про що мова.

Один колір

Звучить банально, але це дійсно працює. Колір в одній колірній гамі сприймається пристойно та більш стильно. Оберіть різні фактури матерії, цікаві силуети тощо.

Дивні речі

Якщо у вас образ з базових речей, роздайте його дивакуватою річчю, наприклад, лаковими чоботами, дивним паском чи кільцем на два пальці.

Не потрібно мати багато речей таких у гардеробі, достатньо однієї, щоб ваші с звичайні сети моментально оновлювались та підвищували градус святковості. Це додає оригінальності та проявленості вашої індивідуальності.

Прийоми, які дозволяють створити святковий образ (фото: Freepik)

Зачіска та макіяж

Магічним чином будь-який образ стає більш нарядним як тільки ви зробите красиву зачіску. Не мається на увазі похід до стиліста по зачісках, можна самостійно оновити щоденну зачіску, або додати аксесуар на волосся.

Макіяж має таку ж властивість. Блискітки, кольори помад та блисків, які ви не використовуєте щодня швиденько додадуть сяйва та свіжості.

Нагадування про аксесуари завжди важливе, тому не соромтесь, у простих образах вони й стають родзинкою і їх навряд чи буде забагато.

Сережки, ремені, хустинки, намиста, окуляри, годинники - усе що ваша душа побажає.

І не забувайте, різні матеріали також можна і потрібно поєднувати, це виглядає стильно.