Стилісти назвали 5 суконь-антитрендів, про які пора забути цього літа: перелік із фото

Сукня-сорочка в стилі мілітарі

У цьому випадку не варто плутати базові сукні-сорочки із цією ж моделлю в стилі мілітарі. Річ у тому, що перша навряд чи вийде з моди найближчим часом, адже ідеально сідає на всі типи фігури, приховує недоліки та підкреслює переваги.

А от сукня-сорочка з кишеньками на грудях і поясом на талії буде мати застарілий вигляд. Тож краще сховайте її в шафу подалі.

Фото: shafa.ua

Сукня з тонкого деніму

Насамперед вам потрібно знати, що денім - це завжди популярний тренд. Однак якщо йдеться про тонку тканину, то від неї краще відмовитися.

Дизайнери давно припинили використовувати її, а це головний дзвіночок, що матеріал покинув п'єдестал трендів.

Фото: bigl.ua

Сукня зі спідницею "напівсонце"

Тут також є нюанс: антитренд стосується лише тих суконь, які виконані з легких повітряних тканин, наприклад, органза. Така сукня точно не є найнеобхіднішою у вашому гардеробі.

Проте інші речі з таких матеріалів - блузи, топи тощо - будуть дуже доречними.

Фото: mega-music.pro

Сукня-"парашут"

Це той самий фасон, який полюбився дівчатам за легкість, невимушеність і можливість поєднувати фактично з будь-яким взуттям. Але в сезоні літа 2023 з нею пора попрощатися.

Фото: simona-polagina.com

Сукня-"панчоха"

Це модель сукні, яка сідає повністю по вашій фігурі. Перевага та недолік цієї сукні в тому, що вона не приховує нічого, тобто показує тіло таким, яким є. Саме через таку її здатність усе підкреслювати, вона й трималася в "топах".

Але тепер це змінилося. І навіть якщо сукня виконана з трендової тканини в "рубчик", це зовсім не означає, що її варто носити.

Фото: instagram.com/2s.clth