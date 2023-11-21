Стиліст розповіла, як виглядати "на мільйон" за допомогою простого трюку

Що радить стиліст

Найбільше враження на людину завжди надають найдрібніші деталі. Найпростіший спосіб виглядати більш вишукано - переконатися, що всі метали, які ви носите (наприклад, фурнітура для сумок, пряжки для черевиків та прикраси), збігаються, тобто виконані в одному стилі.

Цей тонкий, схвалений королівською родиною трюк миттєво зробить ваш образ більш ексклюзивним.

Менше прикрас на вас - завжди виглядає дорожче, ніж їх велика кількість, тому відмовтеся від великих "цяцьок" і оберіть більш делікатні та вишукані.

Золото виглядає більш розкішно, ніж срібло, а пара майстерно багатошарового намиста з гарним браслетом і непомітним годинником виглядають набагато аристократичніше, ніж будь-що інше.

Вибирайте стиль Коко Шанель без зайвих деталей (фото: fit4brain.com)

Підкресліть мінімалізм і у своєму вбранні, як колись Коко Шанель.

Чисті, невибагливі лінії та якісне драпірування - це те, що вам потрібно. Якщо у вас є сумніви, дотримуйтесь поради Коко і "зніміть одну річ", перш ніж вийти з дому. Уникайте логотипів будь-якою ціною.

Зверніть особливу увагу на тканини вбрання, віддаючи перевагу розкішним натуральним, таким як шовк, тонка вовна або бавовна.

Вибирайте природні тканини (фото: dailystyleguide.com)

Вони краще драпіруються, служать довше, відбивають світло і говорять самі за себе. Вони не потребують навіть аксесуарів.

Поєднання різних текстур надає шикарну глибину. Хороший догляд за одягом - один із найстриманіших прийомів стилю.

"Пам'ятайте, що краще купити менше, але якісніше. Це найкоротший шлях до того, щоб виглядати дорого", - порадила стиліст.