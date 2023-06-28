Стиліст розповіла про "фішки", які зроблять ваш образ оригінальним і трендовим

Тюнінг сумок

Якщо у вас є стара сумка, яку хочеться оновити, та скриня з різною біжутерією, об'єднайте їх! Уявіть себе дизайнером і прикрасьте свою сумку так, як забажаєте. Таким чином ви й сумку оновите, й отримаєте унікальну річ, яку більше ні в кого не побачите.

Сорочка на затин

Для цього вам також непотрібно купувати нову річ. Візьміть свою улюблену класичну сорочку, не застібайте ґудзики, а заправте тканину в штани чи спідницю на затин. Це освіжить звичний оверсайз одяг.

До того ж таку стилізацію використовують всесвітньо відомі бренди як The Row i Saint Laurent.

Сарафан на топ

Дещо незвичне поєднання, проте має досить оригінальний вигляд. Вам потрібен спортивний топ і вільний сарафан. Одягніть сукню на топ, спустіть бретелі та додайте до образу чокер. Він вдало його доповнить і завершить.

Трюк із паском

Знову-таки суть цього лайфхаку полягає в оригінальному використанні звичних речей. Якщо у вас є довга сукня на ґудзиках, застібніть лише верхню їхню половину. Тепер візьміть пасок та надягніть його, випустивши одну половину сукні.

Доповніть усе штанами, і образ буде завершено. До речі, саме така комбінація дуже виграшно звужує візуально стегна.

Кардиган на вузлик

Звичайний класичний кардиган варто зав'язати на вузлик, і отримаєте нову річ, яка освіжить буденний образ. Найсміливішим стиліст радить носити такий кардиган на голе тіло, проте без проблем можна одягти топ або білизну.