Стиліст пояснила, як вибрати ідеальну шкіряну курточку на осінь: приклади модних моделей

Які моделі зараз у моді

"Базова косуха - вічна. Вона вписується в образи з сукнями, джинсами, костюмами. Її можна носити з підборами, кросівками, берцями та балетками! Але стильна та актуальна косуха повинна мати обʼєм. Це вам не шкірянка з 00-х років, що сидить, ніби ви її у молодшої сестри вкрали та на собі ледве застібнули", - пояснює стиліст.

Вона зазначає, що під гарну косуху має вільно влізти теплий светр, або сорочка, або худі чи загалом щось цупке та тепле.

"Актуальна жіноча косуха закриває пах або закінчується в зоні талії. Бо красиво ваша косуха буде виглядати рівно до моменту, поки ви її не застібнете і вона не зробить горизонталь, яка збільшить стегна та зробить вам живіт. Якщо ж у вас обʼємні стегна, фігура типу груша - ваш варіант довжини або нижче "вушка" або вкорочений варіант на талії", - каже Шевченко.

Стиліст наголошує, що не можна розміщувати закінчення косухи на широкій частині стегна.

Актуальні та неактуальні моделі курточок (фото: instagram/purpur.stylist)

Як правильно вибрати шкіряну курточку

"Звертайте увагу на фурнітуру. Краще срібляста. Жовта дуже часто виглядає дешево. Базовий набір - ремені на рукавах, ремінь вкінці косухи, ґудзики на кишенях та на комірі. Краса косухи як раз у фурнітурі. Саме вона дає вау-ефект", - зазначає експерт.

Класикою вважається чорна. Кольорові варіанти вибирайте тільки, якщо база вашого гардероба теж кольорова, або ви маєте ще хоч якісь акценти у схожій колірній гамі.

"Кольорова косуха - це бунтарство, драйв та протест. Тому це ваша річ, якщо саме це ви хочете додати собі в гардероб. Таке собі "панки хой" та підлітковий вайб. Але я б вибирала трошки приглушені та затерті відтінки. Тоді прослужить довше", - радить Шевченко.

Краще вибирати косухи приглушених кольорів (фото: instagram/purpur.stylist)

Вона також зазначає, що треба звертати увагу на плече. Спущене не підійде якщо: коротка шия, обʼєм в плечах, обʼємні груди. Тут краще вточений рукав. Такий собі варіант ніби з чоловічого плеча.

"Широкі плечі не підійдуть і фігурам типу перевернутий трикутник - будуть дуже акцентувати верх. Спущений варіант підійде панянкам з відносно тендітними, до обʼємів всієї фігури, плечима та грудьми", - говорить стиліст.

Матеріал - якщо шкірзам, то він має бути мʼякий та досить еластичний. Приємний на дотик та відносно матовий. Натуральна шкіра так само має бути достатньо еластичною, щоб косуха не була схожа на відлиту з мармуру статую, в якій неможливо рухатись.

Актуальні моделі курточок (фото: instagram/purpur.stylist)