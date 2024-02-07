Стиліст показала трендові кольори на весну-літо 2024: яскраві фото модних образів

Персиковий

"За версією Pantone це буде найпопулярніший колір року. Колір відверто теплий, тому відповідно краще пасуватиме дівчатам з теплою колористикою. Обережно, якщо у вас жовта шкіра. Він це підкреслить", - каже стиліст.

Вона радить комбінувати цей колір із коричневим, молочним, бузковим, бірюзовим, помаранчевим та жовтим одягом.

Персиковий колір буде найпопулярнішим у 2024 році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Білий

"Це шикарний спосіб зробити свій гардероб трошки статуснішим. Чистий білий відтінок личить панянкам зі шкірою без виразних нюансів. Бо має він властивість підкреслювати усі пігментні плями та синці. Тому всім іншим рекомендую мʼякі відтінки білого. Це - колір без кольору, тому носити можна з будь-чим", - пояснює Шевченко.

Білий колір можна поєднувати з будь-чим (фото: Instagram/purpur.stylist)

Синій - яскравий електрик та глибокий індиго

"Відтінок електрик має таку саму властивість підкреслювати нюанси на шкірі, як чистий білий, тому з ним краще використовувати легкий тональний засіб. А ось мʼякі відтінки блакитного та синього неймовірно корегують синці під очима", - говорить експерт.

Вона радить поєднувати ці кольори з білим, помаранчевим, червоним, блакитним, зеленим, чорним, шоколадним та жовтим одягом.

Синій колір буде не піку популярності (фото: Instagram/purpur.stylist)

Марсала та Бордо

"Взагалі всі схожі на бордовий відтінки будуть в тренді. Увага - ці відтінки відверто старять. Тому, якщо ви пані статусного віку - максимально обережно з цими кольорами", - каже Шевченко.

Стиліст радить поєднувати ці кольори з коричневим, молочним, зеленим, фіолетовим, жовтим та рожевим одягом.

З бордовим кольором слід бути обережним, оскільки він старить (фото: Instagram/purpur.stylist)

Ніжний лимонний колір

"Світлий, як молоді паростки, але такий підступний. Він може зробити ваше обличчя досить хворобливим. Тому, краще додавати яскраву помаду до макіяжу. Гарний вигляд матиме на шкірі з засмагою та з рожевим підтоном. А ось панянкам з жовтим тоном знову не пощастило. Буде підкреслювати недоліки шкіри", - зауважує експерт.

Вона рекомендує поєднувати цей колір з рожевим, блакитним, темно-зеленим, бузковим, бежевим, білим, сірим одягом.

Цей колір потрібно відтіняти яскравою помадою, щоб обличчя не здавалось хворобливим (фото: Instagram/purpur.stylist)

Червоний

"Червоний все ще з нами, але починає приїдатися. Тому обережно з покупками. В актуальному саме класичний. Тому його можна носити незалежно від кольоротипу", - каже Шевченко.

Цей колір варто поєднувати з білим, синім, чорним, сірим, зеленим та рожевим одягом.