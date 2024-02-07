Стилист показала трендовые цвета на весну-лето 2024: яркие фото модных образов

Персиковый

"По версии Pantone это будет самый популярный цвет года. Цвет откровенно теплый, поэтому соответственно лучше подойдет девушкам с теплой колористикой. Осторожно, если у вас желтая кожа. Он это подчеркнет", - говорит стилист.

Она советует комбинировать этот цвет с коричневой, молочной, сиреневой, бирюзовой, оранжевой и желтой одеждой.

Персиковый цвет будет самым популярным в 2024 году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Белый

"Это шикарный способ сделать свой гардероб немного статуснее. Чистый белый оттенок подходит барышням с кожей без выразительных нюансов. Потому что он обладает свойством подчеркивать все пигментные пятна и синяки. Поэтому всем остальным рекомендую мягкие оттенки белого. Это - цвет без цвета, поэтому носить можно со всем", - объясняет Шевченко.

Белый цвет можно сочетать с любым другим цветом (фото: Instagram/purpur.stylist)

Синий - яркий электрик и глубокий индиго

"Оттенок электрик имеет такое же свойство подчеркивать нюансы на коже, как чистое белое, поэтому с ним лучше использовать легкое тональное средство. А вот мягкие оттенки голубого и синего невероятно корректируют синяки под глазами", - говорит эксперт.

Она советует сочетать эти цвета с белой, оранжевой, красной, голубой, зеленой, черной, шоколадной и желтой одеждой.

Синий цвет будет не пике популярности (фото: Instagram/purpur.stylist)

Марсала и Бордо

"Вообще все похожие на бордовые оттенки будут в тренде. Внимание - эти оттенки откровенно старят. Поэтому, если вы дама статусного возраста - максимально осторожно с этими цветами", - говорит Шевченко.

Стилист советует сочетать эти цвета с коричневой, молочной, зеленой, фиолетовой, желтой и розовой одеждой.

С бордовым цветом следует соблюдать осторожность, поскольку он старит (фото: Instagram/purpur.stylist)

Нежный лимонный цвет

"Светлый, как молодые побеги, но такой коварный. Он может сделать ваше лицо достаточно болезненным. Поэтому лучше добавлять яркую помаду к макияжу. Хороший вид будет на коже с загаром и с розовым подтоном. А вот барышням с желтым тоном опять не повезло. Будет подчеркивать недостатки кожи", - отмечает эксперт.

Она рекомендует сочетать этот цвет с розовой, голубой, темно-зеленой, сиреневой, бежевой, белой, серой одеждой.

Этот цвет нужно оттенять яркой помадой, чтобы лицо не казалось болезненным (фото: Instagram/purpur.stylist)

Красный

"Красный все еще с нами, но начинает приедаться. Поэтому осторожно с покупками. В актуальном именно классический. Поэтому его можно носить вне зависимости от цветотипа", - говорит Шевченко.

Этот цвет следует сочетать с белой, синей, черной, серой, зеленой и розовой одеждой.