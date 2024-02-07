Стилист показала трендовые цвета на весну-лето 2024: яркие фото модных образов

Фаворитом этой весной и летом однозначно будет персиковый цвет. Но достойную конкуренцию ему составят и другие яркие тона. В целом этот сезон поражает разнообразием стильных цветов.
О том, какие цвета будут в моде этой весной и летом и с чем их носить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елена Шевченко в Instagram.
"По версии Pantone это будет самый популярный цвет года. Цвет откровенно теплый, поэтому соответственно лучше подойдет девушкам с теплой колористикой. Осторожно, если у вас желтая кожа. Он это подчеркнет", - говорит стилист.
Она советует комбинировать этот цвет с коричневой, молочной, сиреневой, бирюзовой, оранжевой и желтой одеждой.
"Это шикарный способ сделать свой гардероб немного статуснее. Чистый белый оттенок подходит барышням с кожей без выразительных нюансов. Потому что он обладает свойством подчеркивать все пигментные пятна и синяки. Поэтому всем остальным рекомендую мягкие оттенки белого. Это - цвет без цвета, поэтому носить можно со всем", - объясняет Шевченко.
"Оттенок электрик имеет такое же свойство подчеркивать нюансы на коже, как чистое белое, поэтому с ним лучше использовать легкое тональное средство. А вот мягкие оттенки голубого и синего невероятно корректируют синяки под глазами", - говорит эксперт.
Она советует сочетать эти цвета с белой, оранжевой, красной, голубой, зеленой, черной, шоколадной и желтой одеждой.
"Вообще все похожие на бордовые оттенки будут в тренде. Внимание - эти оттенки откровенно старят. Поэтому, если вы дама статусного возраста - максимально осторожно с этими цветами", - говорит Шевченко.
Стилист советует сочетать эти цвета с коричневой, молочной, зеленой, фиолетовой, желтой и розовой одеждой.
"Светлый, как молодые побеги, но такой коварный. Он может сделать ваше лицо достаточно болезненным. Поэтому лучше добавлять яркую помаду к макияжу. Хороший вид будет на коже с загаром и с розовым подтоном. А вот барышням с желтым тоном опять не повезло. Будет подчеркивать недостатки кожи", - отмечает эксперт.
Она рекомендует сочетать этот цвет с розовой, голубой, темно-зеленой, сиреневой, бежевой, белой, серой одеждой.
"Красный все еще с нами, но начинает приедаться. Поэтому осторожно с покупками. В актуальном именно классический. Поэтому его можно носить вне зависимости от цветотипа", - говорит Шевченко.
Этот цвет следует сочетать с белой, синей, черной, серой, зеленой и розовой одеждой.
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