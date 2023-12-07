Стиліст показала, який вибрати шарф на зиму та як його носити (фото)

Який шарф вибрати на зиму та як носити?

Альона каже, що шарф здатний не тільки зігрівати, а й робити ваш образ стильним.

"У тренді об'ємні та довгі шарфи, за фактурою досить щільні, м'які, ворсисті. Раджу відмовитись від невиразних квітчастих тонких ганчірок, які ви ласкаво називаєте "палантин". Краще обрати в'язаний шарф, а ще краще об'ємний з геометричним принтом, чи яскравий. Або навпаки нейтральний за кольором, може бути також з великими лого по всій площі шарфа. Також може бути не дуже довгий, але намотаний з обʼємом", - радить стиліст.

Альона каже, що у всіх випадках важливо зав'язувати шарф недбало, ніби ви не старались, а робили це на бігу, поспіхом закуталися в нього перед виходом на вулицю. Чи просто зав'язуйте довгий шарф у вільну петлю на плечах. Залишайте кінці не зав'язаними. Можна, щоб один кінець шарфа був спереду, а інший ззаду. Щоб шарф таким чином не розв'язувався можна фіксувати його за допомогою ременя сумки, надягаючи сумку через плече.

"Якщо ваш клімат дозволяє, шарф взагалі можна не зав'язувати. Довгі кінці шарфа візуально створюватимуть кольорову вертикаль і таким чином витягнуть ваш силует, роблячи образ складним, багатошаровим, а отже стильнішим", - зазначила стилістка.

Також Альона каже, що шарф, зав'язаний у французький вузол, особливо шикарно виглядає в поєднанні з пальто, але в цьому випадку краще віддати перевагу однотонному варіанту.

"Більшість дівчат шарфи люблять і із задоволенням носять. Але враховуйте свій тип фігури. Наприклад, об'ємний шарф поверх верхнього одягу може перебільшувати і так важкий верх фігури з пишними грудьми і широкими плечима, а також робити вас візуально нижче, якщо ви невисокого росту", - розповідає стиліст.

Якщо у вас верхній тип фігури ви самі це відчуєте і як альтернативні варіанти закрити шию, наприклад, використовувати манішки або надягати тонші шарфи під верхній одяг.

Фотоприклади шарфів та їх стилізації від Альони Прилепи

Як обрати та носити шарф (фото: instagram.com/alyona_prilyepa)