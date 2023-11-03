Стиліст показала, з чим носити трендове червоне взуття: модні варіанти
Червоні туфлі, як червона губна помада - ми так любимо їх на інших людях, але ніколи не знаємо, як самостійно освоїти цей образ. Варто знати, з чим краще поєднувати вічно стильне взуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.
За словами експерта, червоний та його відтінки - однозначно, головні кольори сезону. Але не обовʼязково одягатись в тотал лук, щоб виокремити туфлі.
Така маленька деталь як взуття зробить потрібний акцент в образі і "додасть +100 балів стилю до вашого образу". Також стиліст називає таке взуття "тихою розкішшю".
Як стильно носити червоне взуття
Для ділової жінки, яка бажає залишатись завжди яскравою - туфлі-човники на широкому підборі. До них сміливо можна носити штани та білу "офісну" блузку з простими аксесуарами. Також можна додати червону сумку.
До того ж червоне взуття чудово поєднується з джинсами та светрами. Чому б не вдягнути на вечірку джинси-скінні з яскравою майкою, піджаком і червоними "човниками" на шпильці. Саме так ви будете виглядати ефектно.
Окрім того, чудовою родзинкою повністю чорного образу стане червоне взуття.
Як носити трендове червоне взуття восени (фото: Freepik)
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