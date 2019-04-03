Стихия возвращается: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в среду, 3 апреля, на большинстве территорий будет достаточно прохладной, но без осадков. Однако часть страны все же накроет стихия в виде достаточно сильного дождя с мокрым снегом, передает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается достаточно интенсивный - от 7 до 12 метров за секунду. Будет солнечно, однако не жарко. Солнце за окном может вводить украинцев в заблуждение, однако прятать пальто и шарфы еще рано.

Неблагоприятные погодные условия будут держаться вплоть до самых выходных. В субботу и воскресенье в Украине ожидается долгожданное потепление. Однако на Западной Украине на выходных возможны дожди и даже ливни.

Погода в Украине 3 апреля принесет дождь со снегом (фото: pixabay.com)

На Западе будет без осадков. Температура будет колебаться в пределах +8... +11 градусов. Традиционно теплее будет на Закарпатье - от +13 до +15 тепла.

В северных, центральных, южных областях и в Крыму осадки также не предвидятся. Температурный режим +8... +10 градусов. Прохладнее будет ближе к Востоку - от +7 до +9 тепла на Сумщине и Полтавщине.

А вот настоящая погодная драма развернется на Востоке Украины: Харьковщина, Донетчина и Луганщина погрузнут в довольно сильном дожде с мокрым снегом. А учитывая сильный ветер и температуру +4... +7 градусов, можно сказать, что жителям Востока завтра будет тяжко.

Киевлян ожидают погодные условия, похожи на вчерашние: солнечно, прохладно и ветер. Температура - от +8 до +10 градусов, дождя не будет.

Погода в Украине 3 апреля принесет дождь со снегом (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами, а дальше будет тепло, но слишком сухо, как для весеннего месяца.