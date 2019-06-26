Стихия ворвется в Украину с новой силой: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в четверг, 27 июня, принесет очередную порцию неприятностей жителям ряда областей в виде грозовых дождей и сильного порывистого ветра. Об этом информируют синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, Наталка Диденко ранее рассказала, когда в нашей стране существенно похолодает и пройдут дожди.

Так, завтра грозы, дожди и шквальный ветер ожидается в западных, северных, центральных областях, а также на Одесчине.

Кроме того, в дождливых регионах несколько снизится температура. Днем на Западе от +25 до +29 градусов, теплее в Закарпатской и Черновицкой областях (+28...+30). Ночью в регионе +17... +20 градусов.

Погода в Украине 27 июня (фото: РБК-Украина)

На Севере и в Центре ночная температура составит от +15 до +20 градусов, днем +28... +32, кроме Черниговщины и Сумщины - здесь прохладнее - от +26 до +29 градусов.

На остальных территориях без осадков, небо будет ясным и безоблачным. Тем не менее будет достаточно ветрено. Столбики термометров на Юге и Востоке покажут от +30 до +35 градусов жары.

Отметим, что ночью на Востоке будет довольно прохладно - от +15 до +17 градусов, а южан ближайшей ночью ожидает комфортная температура - от +18 до +21 градуса.

Погода в Украине 27 июня (фото: meteo.gov.ua)

К слову, недавно Измаил в Одесской области пострадал от сильнейшего урагана и ливня. Ветер повырывал с корнями вековые деревья, а также посрывал крыши с домов.

Ранее мы писали, что сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.