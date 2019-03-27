Стихия снова накроет Украину: какие области пострадают больше всего

Погода в Украине в среду, 27 марта, будет прохладной, северо-западный ветер будет дуть с интенсивностью 7-12 метров в секунду, на значительной территории выпадет мокрый снег, местами - снег с дождем, передает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины.

На Западе днем будет солнечная ясная погода, осадки в виде снега возможны лишь на Хмельнитчине. Однако солнце будет светить, но не греть - температура воздуха составит +3... +6 градусов, Немного теплее будет на Закарпатье - от +6 до +8 градусов.

В северных областях и в Центре выпадет снег, температурные показатели составят +3... +7 градусов.

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег и дождь (фото: pixabay.com)

На Востоке будет немного теплее - от +7 до +11 градусов, поэтому осадки будут в виде дождя.

В южных областях будет идти дождь с мокрым снегом, воздух прогреется от +7 до +10 градусов.

В Крыму будет солнечно, без осадков, столбики термометров покажут +8... +10 градусов тепла.

В Киеве в среду днем мокрый снег, северо западный ветер 7-12 метров в секунду. Будет прохладно - от +3 до +5 градусов.

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег и дождь (фото: meteo.gov.ua)

27 марта по православной традиции почитали Федора, покровителя скота. В этот день ухаживали за животными, приводили в порядок сараи, конюшни, хлева, меняли подстилку, солому, чистили помещение от грязи.

В народе верили в такие погодные приметы:

Снег быстро тает, а на улице заметно туман - лето будет ненастным.

Если морозный день выдался - примета того, что холода еще неделю простоят.

Прогремел гром на Федора - лето будет урожайным и теплым.

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег и дождь (фото: pixabay.com)

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами, а дальше будет тепло, но слишком сухо, как для весеннего месяца.

На Пасху, 28 апреля, по прогнозу синоптика, будет тепло, солнечно, столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. В целом же апрель этого года будет значительно теплее, чем в предыдущие годы.