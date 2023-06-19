Стережіться, як вогню. Які продукти категорично не можна їсти після 40 років

Що краще їсти після 40 років

Після 40 років найкраще попрощатися з жирною їжею, солодкими та солоними закусками (вони затримують воду та утворюють набряки).

Замість фруктів їжте більше овочів, у тому числі бобових (наприклад, сочевицю, нут та соєві боби), які, до речі, надовго насичують.

Вони також містять фітогормони, що підтримують підтримку гормонального балансу в організмі (особливо у жінок). У другій половині життя необхідно також вживати молоко та кисломолочні продукти – джерело зміцнюючого кальцію. Кальцій у потрібній кількості допомагає запобігти слабкості кісток та остеопорозу – поширене захворювання зрілих жінок.

Відмовтеся від жирного та червоного м'яса. Замініть їх нежирною яловичиною, птицею, рибою та морепродуктами, якщо вони вам подобаються.

Що краще виключити з раціону після 40 років

Сосиски

Лікар Ганна Малиновська з Познані наголошує, що вплив м'ясних та молочних продуктів на наше самопочуття залежить від конкретного виду цих продуктів. Рекомендується легке та нежирне м'ясо, наприклад, птиця. Водночас дієтологи застерігають від м'ясних нарізок та ковбас, навіть приготованих у домашніх умовах. Вони містять занадто багато жирних кислот (у тому числі насичених та трансжирних кислот), а також солі та холестерину.

Надмірна кількість цих речовин може призвести до високого кров'яного тиску та інших серцево-судинних проблем.

М'ясні нарізки з магазину та ковбаса

Дослідження показують, що вживання великої кількості м'яса з високим ступенем обробки (солоного, в'яленого, маринованого, копченого, ферментованого, сушеного та консервованого) може збільшити ризик багатьох проблем зі здоров'ям.

Серед них не тільки серцево-судинні захворювання, а й діабет 2 типу, проблеми з нирками, печінкою та навіть дихальною системою, не кажучи вже про рак.

У звіті Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC) за 2015 рік перероблене м'ясо було названо одним із продуктів із найвищим рівнем ризику з погляду канцерогенів.

Також було рекомендовано обмежити такі продукти меню до мінімуму.

У ковбасі та м'ясних нарізках міститься холестерин, сіль, залізо та інші ароматичні сполуки, що утворюються при переробці м'яса, консерванти, включаючи нітрати та нітрити.

Харчові технологи нагадують, що навіть якщо на упаковці ковбаси є інформація про відсутність нітритів та нітратів, вони можуть ховатися в екстрактах, які є в продуктах.