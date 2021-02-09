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Степанов сравнил китайскую вакцину от коронавируса с iPhone

Автор: Владимир Костырин

Максим Степанов отметил высокое качество и эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которую заказала Украина вместе с препаратами других производителей.

Об этом глава Минздрава рассказал в интервью "Гордон".

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Чиновник также попытался развенчать распространенный среди украинцев миф о том, что большинство товаров из Китая - низкого качества. Максимов для примера привел ситуацию с продажами в нашей стране смартфонов iPhone, на которые на отечественном рынке наблюдается традиционный спрос.

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори... Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: "Классный телефон". А к китайской вакцине относятся скептически", - отметил министр.

Глава Минздрава также заявил, что компания Sinovac Biotec является одной из крупнейших в мире по производству вакцин, чьи акции торгуются на Nasdaq.

Степанов подчеркнул, что Украина закупает только те вакцины, которые соответствуют международным критериям и являются безопасными для здоровья.

"Наш критерий прост - безопасная и эффективная вакцина", - объяснил министр.

Как рассказал руководитель Минздрава, эффективность препарата измеряется определенным образом: во всем мире используются одинаковые критерии оценки.

"Исходя из этих критериев, компании-регуляторы во всех цивилизованных странах с сильной регуляцией (например, FDA США, регуляторы Великобритании) допускают на рынок вакцины с эффективностью выше 50%. Мы пошли дальше (сработало наше желание иметь лучшее) и заложили в договоры пункт, что эффективность должна быть не менее 70%", - заявил Степанов.

Как сообщалось, перед этим глава Минздрава Максим Степанов рассказал, смогут ли украинцы сами выбирать вакцину от COVID-19.

Напомним, ранее Ляшко объяснил, как записаться на вакцинацию от COVID-19.

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус
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