Степанов порівняв китайську вакцину від коронавирусу з iPhone

Максим Степанов відзначив високу якість та ефективність китайської вакцини від коронавірусу Sinovac, яку замовила Україна разом з препаратами інших виробників.
Про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю "Гордон".
Чиновник також спробував розвінчати поширений серед українців міф про те, що більшість товарів з Китаю - низької якості. Максимов для прикладу навів ситуацію з продажами в нашій країні смартфонів iPhone, на які на вітчизняному ринку спостерігається традиційний попит.
"Українська ментальність така: все китайське погане апріорі... Що цікаво: українці спокійно стоять в чергах за смартфонами iPhone, які виробляються в Китаї, і навіть кажуть: "Класний телефон". А до китайської вакцини ставляться скептично", - зазначив міністр.
Голова МОЗ також заявив, що компанія Sinovac Biotec є однією з найбільших у світі по виробництву вакцин, чиї акції торгуються на Nasdaq.
Степанов наголосив, що Україна закуповує тільки ті вакцини, які відповідають міжнародним критеріям і є безпечними для здоров'я.
"Наш критерій простий - безпечна та ефективна вакцина", - пояснив міністр.
Як розповів керівник МОЗ, ефективність препарату вимірюється певним чином: у всьому світі використовуються однакові критерії оцінки.
"Виходячи з цих критеріїв, компанії-регулятори у всіх цивілізованих країнах з сильною регуляцією (наприклад, FDA США, регулятори Великої Британії) допускають на ринок вакцини з ефективністю вище за 50%. Ми пішли далі (спрацювало наше бажання мати краще) і заклали в договори пункт, що ефективність повинна бути не менше ніж 70%", - заявив Степанов.
Як повідомлялося, перед цим глава МОЗ Максим Степанов розповів, чи зможуть українці самі вибирати вакцину від COVID-19.
Нагадаємо, раніше Ляшко пояснив, як записатися на вакцинацію від COVID-19.