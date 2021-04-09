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Степанов спрогнозировал пик COVID-19 в Украине: будет до 30 тыс. больных в сутки

Автор: Людмила Жукова

Пик заболевания коронавирусом в Украине ожидается через неделю. Количество заболевших может достигнуть 30 тысяч человек в сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Право на владу".

Максим Степанов не исключил, что в настоящее время количество больных может вырасти до 30 тысяч больных в сутки.

Сейчас в Украине ежесуточно подтверждают около 20 тысяч новых диагнозов. В "красной" карантинной зоне - 12 областей и столица.

С 9 апреля в "красную" зону войдут также Запорожская и Хмельницкая области.

В этих регионах действуют максимальные ограничения. В частности, под запретом:

  • все массовые мероприятия;
  • обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);
  • деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
  • работа развлекательных заведений, учреждений культуры;
  • прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;
  • посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);
  • запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.

Красная" зона может быть отменена, если показатели по заболеваемости в регионе достигают нормы и сохраняются на протяжении 5 суток.

Как мы писали ранее, врач сообщил, сколько получают медики в COVID-отделениях.

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