Степанов спрогнозировал пик COVID-19 в Украине: будет до 30 тыс. больных в сутки

Максим Степанов не исключил, что в настоящее время количество больных может вырасти до 30 тысяч больных в сутки.

Сейчас в Украине ежесуточно подтверждают около 20 тысяч новых диагнозов. В "красной" карантинной зоне - 12 областей и столица.

С 9 апреля в "красную" зону войдут также Запорожская и Хмельницкая области.

В этих регионах действуют максимальные ограничения. В частности, под запретом:

все массовые мероприятия;

обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);

деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;

работа развлекательных заведений, учреждений культуры;

прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;

посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);

запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.

Красная" зона может быть отменена, если показатели по заболеваемости в регионе достигают нормы и сохраняются на протяжении 5 суток.