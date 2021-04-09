Степанов спрогнозував пік COVID-19 в Україні: буде до 30 тис. хворих на добу

Пік захворювання на коронавірус в Україні очікується через тиждень. Кількість хворих може досягти 30 тисяч осіб на добу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Право на владу".
Максим Степанов не виключив, що в даний час кількість хворих може зрости до 30 тисяч хворих на добу.
Зараз в Україні щодоби підтверджують близько 20 тисяч нових діагнозів. У "червоній" карантинній зоні - 12 областей і столиця.
З 9 квітня в "червону" зону увійдуть також Запорізька та Хмельницька області.
У цих регіонах діють максимальні обмеження. Зокрема, під забороною:
Червона" зона може бути скасована, якщо показники по захворюваності в регіоні досягають норми і зберігаються протягом 5 діб.
Як ми писали раніше, лікар повідомив, скільки отримують медики COVID-відділеннях.