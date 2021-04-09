Степанов спрогнозував пік COVID-19 в Україні: буде до 30 тис. хворих на добу

Максим Степанов не виключив, що в даний час кількість хворих може зрости до 30 тисяч хворих на добу.

Зараз в Україні щодоби підтверджують близько 20 тисяч нових діагнозів. У "червоній" карантинній зоні - 12 областей і столиця.

З 9 квітня в "червону" зону увійдуть також Запорізька та Хмельницька області.

У цих регіонах діють максимальні обмеження. Зокрема, під забороною:

всі масові заходи;

обслуговування відвідувачів у закладах громадського харчування (тільки замовлення на винос);

діяльність непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;

робота розважальних закладів, установ культури;

прийом відвідувачів в басейнах, спортзалах, фітнес-центрах;

відвідування освітніх установ (виняток - дитячі садки, 1-4 класи школи);

заборона на роботу міського громадського транспорту вводиться рішенням місцевої влади

Червона" зона може бути скасована, якщо показники по захворюваності в регіоні досягають норми і зберігаються протягом 5 діб.