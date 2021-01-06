Степанов сделал заявление по поводу отмены жесткого карантина

Через несколько дней в Украине будет действовать жесткий карантин с ограничениями. Его даты установил Кабмин, он будет длиться с 8 по 24 января 2021 года. По этому поводу министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление. Он сообщил, что Минздрав против переноса локдауна, а тем более его отмены.

Об этом министр заявил во время ежедневного брифинга.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.

Как мы ранее писали, в последнее время в СМИ появилась информация от неких источников, которые сообщали, что карантин в Украине могут перенести на конец января, так как именно в это время прогнозируется вспышка гриппа и COVID-19.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.