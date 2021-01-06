Степанов зробив заяву з приводу скасування жорсткого карантину

Через кілька днів в Україні буде діяти жорсткий карантин з обмеженнями. Його дати встановив Кабмін, він триватиме з 8 по 24 січня 2021 року. З цього приводу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив заяву. Він повідомив, що МОЗ проти перенесення локдауну, а тим більше його скасування.

Про це міністр заявив під час щоденного брифінгу.

"МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються близько 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня помирає близько 200 осіб", - сказав глава відомства.

Степанов зазначив, що міністерство заздалегідь попередило про жорсткий карантин в Україні. За його словами, бізнес готовий до карантину.

"Після новорічних свят у нас буде зростання числа випадків коронавірусу. Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу систему", - додав міністр.

Як ми раніше писали, останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація від якихось джерел, які повідомляли, що карантин в Україні можуть перенести на кінець січня, бо саме в цей час прогнозується спалах грипу і COVID-19.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. В цей період буде заборонено повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.