Степанов сделал важное заявление о карантине с 8 января

Министр здравоохранения Максим Степанов сделал очень важное заявление о строгом карантине с 8 января. Несмотря на падающую статистику заболеваемости коронавирусом в Украине, локдаун отменять не будут.

Как заявил министр на брифинге 28 декабря, снижение заражаемости коронавирусом не станет поводом для отмены ограничений с 8 по 24 января. По его словам, на это есть две причины: ожидаемый всплеск распространения COVID-19 после новогодних праздников и сезон эпидемии гриппа, который ежегодно начинается в конце января.

Министр также пожаловался на то, что местные власти не следят за безопасностью людей во время массовых мероприятий. В качестве негативного примера он привел столицу.

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях. 1588 человек были госпитализированы, выздоровели - 7191, умерли - 75.

Напомним, что Кабмин разрешил работать заведениям общепита в новогоднюю ночь до 7 утра.

Как мы писали ранее, статистика случаев коронавируса в Украине не объективная. Так считает врач, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Также мы сообщали, что врач рассказал, что может остановить коронавирус в Украине.