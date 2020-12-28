Степанов зробив важливу заяву про карантин з 8 січня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив дуже важливу заяву про суворий карантин з 8 січня. Незважаючи на падаючу статистику захворюваності коронавірусом в Україні, локдаун скасовувати не будуть.

Як заявив міністр на брифінгу 28 грудня, зниження заражуваності коронавірусом не стане приводом для скасування обмежень з 8 по 24 січня. За його словами, на це є дві причини: очікуваний сплеск поширення COVID-19 після новорічних свят і сезон епідемії грипу, який щорічно починається в кінці січня.

Міністр також поскаржився на те, що місцева влада не стежить за безпекою людей під час масових заходів. В якості негативного прикладу він навів столицю.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу підтвердили 4 385 нових випадків коронавірусу. Це мінімум з 6 жовтня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях. 1588 осіб були госпіталізовані, одужали - 7191, померли - 75.

Нагадаємо, що закладам громадського харчування Кабмін дозволив працювати 31 грудня до 7 години ранку.

Як ми писали раніше, статистика випадків коронавірусу в Україні не об'єктивна. Так вважає лікар, голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

Також ми повідомляли, що лікар розповів, що може зупинити коронавірус в Україні.