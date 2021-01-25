Степанов рассказал, возможен ли новый локдаун весной

В Минздраве рассказали, возможен ли локдаун весной (фото: РБК-Украина)

В Министерстве здравоохранения рассказали, возможен ли новый локдаун весной 2021 года. По словам главы Минздрава Максима Степанова, в январе специально выбирались такие даты (с 8 по 24 января), чтобы избежать новых жестких карантинных мер в весеннем сезоне.

Об этом Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Министр отметил, что даты январского локдауна были специально выбраны в угоду экономике.

"Мы же выбирали даты с наименьшей активностью в экономике... Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю, мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - отметил Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что именно благодаря локдауну удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года.

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", – отметил министр.

Отметим, что с понедельника, 25 января, Украина возвращается к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

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