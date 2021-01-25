Степанов розповів, чи можливий новий локдаун навесні

У МОЗ розповіли, чи можливий локдаун навесні (фото: РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи можливий новий локдаун навесні 2021 року. За словами глави МОЗ Максима Степанова, в січні спеціально вибиралися такі дати (з 8 по 24 січня), щоб уникнути нових жорстких карантинних заходів у весняному сезоні.

Про це Максим Степанов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Міністр зазначив, що дати січневого локдауну були спеціально обрані, щоб догодити економіці.

"Ми ж вибирали дати з найменшою активністю в економіці... Це було для того, щоб потім, вже до квітня-травня, ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки", - зазначив Степанов.

Також глава МОЗ зазначив, що саме завдяки локдауну вдалося знизити показник госпіталізованих з коронавірусом в порівнянні з початком грудня 2020 року.

"Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити нашу медичну систему і медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то сьогодні цифра становить 18 651 осіб", – зазначив міністр.

Зазначимо, що з понеділка, 25 січня, Україна повертається до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

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