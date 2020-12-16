Степанов рассказал, когда может случиться новая вспышка коронавируса

Максим Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине и заявил, что несмотря на нынешнюю стабилизацию, рост числа инфицированных может случиться после новогодних праздников.

Свои опасения глава Минздрава высказал во время брифинга в среду, 16 декабря.

Степанов говорит, что несмотря на высокую статистику новых заболевших, число тех, кто выздоровел и уже выписался из больницы также возрастает.

"Думаю, что эта статистика пугает некоторых. Достаточно высокие цифры. Более 3 тысяч госпитализированных за прошедшие сутки, но на 200 людей больше выписанных из больницы", - заявил чиновник.

Он также отметил, что в ведомстве работают над увеличением коек с подведением кислорода.

А чтобы не произошло вспышки после новогодних праздников, Степанов напомнил украинцам о соблюдении правил карантина.

"Придерживайтесь карантина, избегайте массового скопления людей, это очень важно. Мы с большой тревогой смотрим на праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после них", - добавил он.

Напомним, что за последние сутки (на 16 декабря) в Украине 10 622 новых случая коронавируса, более 12 тысяч выздоровевших. В последнее время ситуация в стране улучшилась.

Ранее в Минздраве рассказали также о повторных случаях инфицирования коронавирусом в Украине. В ведомстве рассказали, кто рискует заразиться COVID-19 второй раз.

Кроме того украинский инфекционист рассказала, как точно определить, что вы уже переболели коронавирусом.